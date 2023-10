Del Genio ribadisce: “Le porte fra ADL e Conte non si sono chiuse”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'

"Io l'ho detto e lo ripeto: le porte fra De Laurentiis e Conte non si sono chiuse. C'è stata un'offerta di De Laurentiis che al momento non ha trovato il sì di Conte, ci sono delle richieste di Conte se un domani dovesse accettare che per il momento non hanno trovato il sì di De Laurentiis. Poi le cose cambiano e può darsi che entrambi fanno un passo verso l'altro".