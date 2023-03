Del Genio: “Sarri non ha imbrigliato nessuno, poca ferocia! Basta feste e torte!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli vincerà il campionato, ma magari ora la smettiamo con questo clima di festa anticipata con le bandiere, le torte e le pizze con i volti dei giocatori. Sarri non ha imbrigliato nessuno, è stato il Napoli a non avere ferocia. Tutti hanno fatto quello che ha fatto Sarri ed il Napoli comunque ha creato sempre tante palle gol. Chi festeggia già non è vero tifoso, poi quando c’è da festeggiare cosa farà?".