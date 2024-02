Del Genio: "Senza coraggio e senza identità! Con quel bendidio davanti pensi a difenderti..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così su Milan-Napoli nel corso di 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così su Milan-Napoli nel corso di 'Radio Goal': "La squadra per me non ha coraggio e senza coraggio non può avere identità. Anzi, l'identità di questa squadra era proprio il coraggio. Invece il Napoli non fa più giocate coraggiose.

Il potenziale offensivo azzurro è spaventoso, credo che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione i giocatori offensivi che ha il Napoli. Il Napoli ha 8 giocatori capaci di far gol in ogni momento della partita e dovrebbe giocare 4-2-3-1 visto tutto questo bendidio a disposizione. Invece il primo pensiero del Napoli è come non prendere gol. Io invece mi sono scocciato e voglio correre il rischio di prendere gol, ma voglio creare i presupposti per segnarne".