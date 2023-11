Del Genio: “Simeone non può mai uscire sullo 0-0 se non hai un altro attaccante in panchina!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di '4-4-2' sull'emittente radiofonica

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di '4-4-2' sull'emittente radiofonica: “Simeone non stava facendo una grande prova, ma non può mai uscire sul pareggio se non hai un altro attaccante in panchina. Mai. E’ una regola non scritta e dai un segnale negativo alla squadra. Non è un discorso di prestazione o qualità, ma devi sapere che nel finale c’è sempre una mischia o un assalto in area”.