Del Genio: "Smarriti tutti i principi di gioco! Dura ritrovarli senza questi due interventi"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sui social dopo la sconfitta del Napoli col Frosinone: "Qui non si tratta di titolari o riserve. Qui non si tratta di 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2 o 4-2-3-1. Forse non si tratta nemmeno di preparazione atletica.

Si tratta, sicuramente invece, di totale smarrimento di tutti i principi di gioco che nella scorsa stagione ci hanno consegnato un Napoli straordinario che non sarà facile ritrovare senza un drastico intervento sul mercato e sulle metodologie di lavoro negli allenamenti".