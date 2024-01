Del Genio: “Smettetela con la storia della preparazione atletica, il Napoli ha problemi tattici!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “La volete smettere con questa storia della preparazione atletica? Il Napoli più volte ha finito meglio di come ha iniziato, questa squadra ha problemi tattici! Vi siete bloccati con questa preparazione atletica, pure Mazzarri con la storia del richiamo prima del Torino. Basta, non ci preoccupiamo più di una cosa che non possiamo appurare ma piuttosto di tutte le cose che possiamo vedere”.