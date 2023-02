Del Genio: "Stasera stessa formazione? Non la escludo, ma ecco i 3 cambi che mi aspetto"

"Il Sassuolo è una squadra coraggiosa che si prende dei rischi, che però a volte sono un po’ superiori alle loro capacità".

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Non escludo che stasera Spalletti contro il Sassuolo non cambi formazione, ma è più probabile che cambi 2-3 giocatori. Potrebbe toccare a Olivera, Politano ed Elmas, al posto di Mario Rui, Lozano e Zielinski. Possibile anche che Mario Rui giochi stasera e poi Olivera lo faccia in Champions League, dove ha quasi sempre giocato.