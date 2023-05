Del Genio: "Stiamo festeggiando da agosto, molti che aspettano la festa non conoscono i giocatori"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la prova del Napoli contro la Salernitana e la festa rinviata

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la prova del Napoli contro la Salernitana e la festa rinviata: "Critiche severe per la mancata festa? Mica è un carnevale che si rinvia. La festa di un campionato si sviluppa su 10 mesi, il Napoli ha iniziato da agosto a vincere con feste continue, allungando sempre di più in classifica. Questa è la storia di un campionato, per chi segue dall'inizio alla fine, non per chi segue ora per divertirsi in strada ma non sanno manco chi sono i giocatori o le partite decisive. Chi segue il Napoli dall'inizio è super-felice, festeggia dall'inizio, il casino-aritmetico non è necessario, l'esplosione del tifo naturale c'è già è stata a Juve-Napoli, ma ora col punto aritmetica spegne tutto questo discorso e potrebbe arrivare mercoledì col Napoli in albergo. Delusione? Ma non ho capito perché si doveva festeggiare per forza domenica e non giovedì. Io sono più minimalista, non mi vedo solitamente per il carnevale di Rio, ma non critico chi invece è diverso.

Il Napoli non ha avuto quella determinazione per fare il secondo gol. S'è tanto romanzato sul gol di Dia, sul perché c'era Osimhen lì, perché Jesus non accorcia, tutti errorucci, ma è un grande gol degli avversari e non bisogna esagerare con le polemiche. Il giornalismo sportivo viene fatto partendo dal risultato, ma questa è disinformazione. Ci sono i dati che lo mostrano, se non ci arrivate con l'occhio i dati sono lì e si possono consultare. La Salernitana ad un certo punto toglie Candreva visto che non riesce proprio a palleggiare, a tenere il pallone, e inserisce un'altra punta. Il calcio è meritocratico sul lungo, non nella singola partita".