Del Genio su Mazzarri: “Rabbrividisco, ha citato di nuovo il 352. E dice una sola gara sbagliata…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così ai microfoni dell'emittente radiofonica: "Mazzarri? Dice che solo col Torino è stata una brutta partita ma viene da chiedersi allora perché i risultati sono questi ed i punti arrivati sono così pochi. Quando ha elencato i moduli speravo inserisse il 4231 per i tanti attaccanti in rosa ma addirittura ha citato di nuovo il 352 e considerando l’abbondanza in attacco io rabbrividisco.

Filosofia di gioco? Al di là di tutto, il Napoli con tutti gli allenatori degli ultimi anni, anche quelli che abbiamo criticato, ha sempre comandato la partita. Questo che stiamo vedendo non è realistico per il valore dell’organico. Non esiste stare così in basso”