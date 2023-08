Del Genio su Natan-Cajuste: "Questi colpi mi piacciono! Meno la situazione scontenti..."

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social commentando le ultime operazioni di mercato del Napoli: "Questi acquisti mi piacciono. Natan e Cajuste sono i classici colpi in stile Napoli che spesso ci hanno riservato splendide sorprese. Mi piace un po' meno la vicenda rinnovi-scontenti, situazione da risolvere velocemente".

