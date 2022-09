Del Genio su Navas: "Non rimpiango chi non ha voglia di giocare. Sto col PSG, vi spiego perché"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del mancato arrivo di Navas

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del mancato arrivo di Navas: "Niente Navas e non me la sento neanche di dire niente Ronaldo perché non ne abbiamo mai parlato, così andava affrontato secondo me. Il Napoli comunque con Navas non c'entrava niente, dovevano prima accordarsi il portiere ed il PSG e perde l'occasione di giocare perché non vuole perdere un euro. Lui ormai è secondo lì, lo stimo molto come portiere ma con tutti i soldi che ha già guadagnato poteva andare a giocare. Il Psg poteva darglieli, non glieli ha dati e non si può rimpiangere non chi non è voluto venire a Napoli ma chi non ha voluto giocare a pallone, cioè la base di un professionista. Avrà guadagnato una montagna di milioni in carriera, se ne perdeva 1, 2 o 3... il Napoli ne offriva 4mln ed il Psg non gli ha voluto dare tutta la cifra per una questione di principio ed in questo caso sto col Psg perché non possono avere sempre tutto, ovvero andare dove vogliono e prendere pure tutti i soldi. Non lo volevano City o United che possono pagare tutti i 10mln, ma il Napoli e doveva adeguarsi per andarci".