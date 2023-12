Del Genio su Zielinski: “Se stasera non gioca, prenderei in considerazione il mercato anche per lui”

"Sicuramente quest’estate si doveva fare un mercato diverso".

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso di 'Radio Goal': "Zielinski in dubbio con la Roma per le voci di mercato? La settimana è stata particolare, tra l’altro viene anche da qualche piccolo problema fisico. Potrebbe giocare Cajuste, non credo giochi Gaetano dal primo minuto, altri centrocampisti non ce ne sono. La valutazione su Zielinski per la partita di stasera è da fare con molta attenzione. Se non gioca perché il suo rinnovo è quasi sfumato, allora io prenderei in considerazione il mercato anche per lui. Però tutte le cose da prendere in considerazione sul mercato sono tutte valide se prese singolarmente, Zanoli, Gaetano, Ostigard, Zerbin, Lindstrom, Zielinski, ma sono anche troppe e non c’è il tempo per concludere tutte queste operazioni.

Sicuramente quest’estate si doveva fare un mercato diverso. Molti giocatori erano delusi e non convinti di restare a Napoli con uno spazio ridottissimo. Il modo di porsi del Napoli fa non chiudere molte volte le trattative e fa andare avanti dei rapporti che era meglio interromperli. L’entusiasmo è importantissimo e non c’è in molti giocatori”.