Del Genio sul mercato: "Come piace a me, scovando talenti. Ingaggi di alcuni erano alti..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per commentare le ultime mosse di mercato: "Credo possa partire come a Verona, ma a brevissimo ci saranno tre partite in una settimana e non avremo quindi le stesse formazioni e vedremo le rotazioni. Ndombele? Darà un contributo importante, è uno forte fisicamente e tecnicamente. Anguissa arrivò che c'era bisogno subito di lui, lui arriva in una situazione più coperta e entrerà con più calma. Ha qualità e si inserirà forte nelle rotazioni. Non so se sarà titolare o meno, ma è uno che avrà tantissimo spazio, come Raspadori. Ora si pensa: al posto di chi giocano? Ma con le rotazioni giocheranno tutti, si giocherà tantissimo. 5-6 sono inamovibili, gli altri ruoteranno.

Navas? Stimo Meret, ma qui parliamo di uno dei 5-6 più forti al mondo degli ultimi anni. Mi sembra chiaro che dobbiamo da tifosi sperare in Navas, se non arriva per problemi allora a quel punto non è la peggiore delle ipotesi continuare con Meret-Sirigu se si deve prendere tanto per prendere. La gestione è stata complessa, speravo in una soluzione prima del campionato, ma per Navas bisogna capire la società, se l'attesa fosse stata per un altro allora sarebbe stata criticabile. Fase difensiva? La squadra può prendersi più rischi, rischio io e rischi tu il Napoli ha un attacco più forte e può avere la meglio. L'anno scorso le partite difensive non hanno premiato il Napoli, creando troppo poco offensivamente.

Mercato? E' stato fatto come piace a me, scovando giocatori e trovando formule per farli entrare nei parametri. A me non piacciono rischi, tipo non ero d'accordo con l'operazione fuori parametri come Dybala, senza rischi che possono incidere sul futuro e non sei sicuro del risultato migliore. Nei due anni in cui il Napoli ha aumentato il monte stipendi, ovvero quando ha aumentato i contratti a tutti, Mertens, Insigne, Hysaj, Koulibaly, raddoppiati, gli stessi sono passati dal quasi Scudetto a due anni senza Champions. E' una politica abbandonata ed ero tra i pochi a criticare l'aumento dell'ingaggio, erano forti ma non valevano quelle cifre".