Del Genio sul mercato del Napoli: "Difficile dare un voto, c’è un grande punto interrogativo”

"6,5 per Cajuste e 7,5 per Lindstrom come voti per le operazioni singole, Natan per ora ingiudicabile".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, partendo del nuovo ct della Nazionale Luciano Spalletti: "Farà ora un lavoro diverso, una cosa è allenare una squadra tutti i giorni e un’altra è ritrovarsi i calciatori due-tre giorni prima di una partita. Per le nazionali incide molto anche la fortuna. Si tirano le conclusioni eccessive per un rigore sbagliato e diventi il migliore o il peggiore allenatore del mondo. Voto al mercato del Napoli? Guardandolo da fuori forse il mercato lo si capisce di più rispetto a chi lo vede da dentro. Il voto è difficile, dipenderà moltissimo da Natan. Se il Napoli ha azzeccato Natan, e farà benissimo, il voto è altissimo. Purtroppo questo grande punto interrogativo legato a questo ragazzo ci deve fare prendere un po’ di tempo per giudicare il mercato azzurro. 6,5 per Cajuste e 7,5 per Lindstrom come voti per le operazioni singole, Natan per ora ingiudicabile".