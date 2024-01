Del Genio sul richiamo di preparazione: “Gioca male sempre, mica solo a Torino! Napoli la peggiore in costruzione!”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando la conferenza stampa di Mazzarri

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando la conferenza stampa di Mazzarri: “Nessuno ha chiesto a Mazzarri di Mazzocchi e del cambio modulo? Sì, hai ragione perfettamente e non aggiungo altro. Costruzione? il Napoli in costruzione dal basso è la squadra peggiore del campionato. Ho visto cose orrende a Torino addirittura con quattro difensori allineati quasi per mettersi nei guai da soli. Traore? Se sta bene può fare tutti i ruoli, entrambe le corsie come esterno ed entrambe le mezzali.

A noi però servono acquisti pronti e in fretta. Richiamo di preparazione svelato da Mazzarri? Diamolo per buono, ma mica è la causa principale. Il Napoli esce male a 4 dall’inizio, e poi fai il richiamo prima del Torino che gioca uomo su uomo e ti viene a prendere? Il Napoli gioca male tutte le partite, mica solo a Torino! Si allena male e tatticamente non riesce a fare le stesse cose".