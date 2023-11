Del Genio: “Tante differenze con l’anno scorso, con Garcia cinque cose non funzionavano”

"Abbiamo visto tante cose che non erano simili all’anno scorso, partendo da un piccolo dettaglio come i gol presi da calcio d’angolo per marcare a uomo".

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Cosa non ha funzionato nel Napoli sotto la guida di Garcia? Abbiamo visto tante cose che non erano simili all’anno scorso, partendo da un piccolo dettaglio come i gol presi da calcio d’angolo per marcare a uomo. Poi Garcia su questo è intervenuto, tornando alla zona come l’anno scorso e le cose si sono aggiustate. Poi la pressione alta non veniva fatta bene, come l’anno scorso quando recuperavamo tanti palloni e facevamo tanti gol. Stesso discorso per la conquista immediata della palla, che non era così immediata, molte volte non riuscendo ci allungavamo e ci beccavamo ripartenze in faccia. Le uscite dal basso facevamo fatica a farla, nonostante questo la squadra, con le grandi qualità che ha, un po’ di punti li ha fatti. Però molto di meno di quelli che poteva fare considerando anche il calendario che aveva.

E poi in negativo possiamo aggiungere una serie di sostituzioni che ci hanno lasciato sconcertati, vedere uscire mentre eravamo in parità una volta Kvara e l’altra Osimhen, con la Fiorentina quando stavamo perdendo Zielinski, Lobotka e Osimhen contemporaneamente e nell’ultima con l’Empoli Simeone, unico centravanti che avevi fatto uscire mentre pareggiavi a 40’ dalla fine”.