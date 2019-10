Del Genio: "Tifosi non vanno imbrogliati: fatturato Inter esploso, presto pure il 2° posto sarà un miracolo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle prospettive del Napoli rispondendo ad un ascoltatore: "Non mi occupo di questioni economiche, ma tutti abbiamo letto di Juve con una ricapitalizzazione di 300mln per sopperire alle sofferenze economiche, ma anche l'Inter ha fatto lo stesso ed il fatturato è schizzato in avanti con sponsor internazionali provenienti dalla Cina. Sono numeri eloquenti, s'è sempre parlato di un miracolo per superare la Juventus ed ora i numeri ci dicono che anche l'Inter sarà al livello quasi della Juventus. Si sta avvicinando e già a gennaio farà investimenti importantissimi se sarà vicina alla Juve. Quindi non dobbiamo imbrogliare la gente con promesse: i numeri dicono che da qui a poco il terzo posto sarà il massimo e per fare altro serviranno grandi stagioni. O lo si accetta e si è contento di grandi stagioni con qualificazioni Champions e magari una Coppa Italia, altrimenti saremo tifosi sofferenti con disastri ogni anno. L'Atalanta non rientra in questo discorso, ma potrebbe risalire anche il Milan e andare a riformare quel terzetto come accaduto da sempre".