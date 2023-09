Del Genio: "Troppa distanza tra i reparti, non dovevi sbilanciarti! E perché Kvara fuori?"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Non solo avrei fatto cinque cambi, ma li avrei fatto anche prima, vedendo la squadra così in difficoltà. Lindstrom e non Elmas? Il macedone è un giocatore fresco, può buttarsi dentro e far gol, è più dentro rispetto a Lindstrom e quindi avrei inserito lui.

Ho visto troppa distanza tra i reparti, specialmente dopo il gol subito, che però era arrivato presto, al 50', quindi potevi non sbilanciarti. A Garcia ho dato voto 5 perché secondo me con le sostituzioni ha peggiorato il Napoli. Kvara non aveva i 90', ma quando stai perdendo un giocatore così devi tenerlo in campo 80'. Io sono dalla parte di Garcia, perché mi pare che tutti siano contro di lui, ma perché non ha tolto Anguissa che non stava facendo più filtro?".