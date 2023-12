Del Genio: "Un disastro, Mazzarri sembra voler imitare Garcia più che Spalletti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dopo la sconfitta col Frosinone

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dopo la sconfitta col Frosinone: "Il Napoli è saltato, noi eravamo anche pronti ad accontentarci di qualcosa in meno, ma 0-4 col Frosinone non si può accettare e forse solo col mercato si può rimediare a questo disastro. Mazzarri dice che vuole fare il calcio di Spalletti, ma oggi è parso più il Napoli di Garcia. Mi dispiace, sono un sostenitore del mister, è arrivato in una situazione difficile, ma si deve iniziare a dire qualcosa anche su Mazzarri.

Pure le riserve del Napoli sono superiori al Frosinone, ma loro stanno bene in campo e Di Francesco ha lavorato bene, ci veniva a prendere alto. ADL deve parlare anche stasera, non possiamo andare avanti così".