Del Genio: "Vergara si è dimostrato pronto, può anche restare a gennaio"

Paolo Del Genio ha commentato la partita Napoli-Cagliari a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Vergara? Le caratteristiche che il Napoli cerca per l'assenza di Anguissa sono diverse. La cosa importante da dire è che il ragazzo si è dimostrato pronto giocando non insieme a tutti gli altri titolari, allora immaginate Vergara con i titolari, probabilmente può fare ancora di più se cresce il livello generale della squadra.

Le potenzialità sono importanti, forse Ambrosino essendo abbastanza chiuso conviene mandarlo a giocare mentre per Vergara il Napoli deve riflettere bene. Se il Napoli magari prende un giovane dall'esterno, passa tempo prima di capire come giocare con Conte. Vergara invece per me è pronto anche per l'immediato e ci sono dunque buone possibilità che resti e dentro ci sta benissimo e lo ha dimostrato".