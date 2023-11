Del Genio: “Vice Olivera? Non credo alla storia degli svincolati, ecco chi farei giocare terzino”

"Con Zuniga Mazzarri fece un gran lavoro".

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con Olivera in forse, Natan possibile terzino sinistro? Sì, ci ha giocato in Brasile ma mai nel Napoli. Onestamente non ho mai visto una partita o qualche minuto suo in quel ruolo, però ho visto che quando è arrivato lì il passo e il crosso ce l’ha. Così come una serie di movimenti penso li sappia fare, quindi ritengo che sia la scelta migliore tenendo poi Ostigard vicino a Rrahmani. Zanoli a sinistra? Quando è entrato e c’era anche Di Lorenzo, è andato il capitano a sinistra. Non so se è il caso di spostare di Lorenzo, Zanoli ha una grande gamba poi bisogna vedere l’interpretazione del ruolo.

Con Zuniga Mazzarri fece un gran lavoro. Sponsorizzai molto il passaggio di un destro a sinistra, ma non è la stessa cosa con le caratteristiche. Zuniga, ricordiamo che giocatore tecnico era, molto bravo anche nel palleggio nello stretto e nel dribbling. Zanoli è invece un giocatore che ha più bisogno di correre su tutta la corsia, però per una partita questa potrebbe essere la soluzione. Alla fine, però, penso che possa giocare Olivera. Magari poi sarà un cambio o non ce la farà a giocare una dietro l’altra ed è giusto ipotizzare soluzioni alternative per quella fascia fra Natan, Zanoli e Juan Jesus. Non credo, invece, alla storia degli svincolati. I nomi che sono venuti fuori sono un po’ storie senza senso, perché tutti i nomi che sono venuti fuori, come Schultz e Rose, anche se bravi non giocano da un anno. Se vengono, per trovare la condizione ci vuole un mesetto e tra un mese rientra Mario Rui, quindi non capirei il motivo di fare questi acquisti”.