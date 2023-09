Del Genio: "Vogliono il copia-incolla da Garcia, ma neanche Spalletti ci riesce in Nazionale!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è espresso così

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è espresso così: "Molti vogliono il copia incolla da Garcia rispetto a Spalletti, ma stiamo vedendo che neanche Spalletti stesso forse riesce a farlo. E se lascia il Napoli lo sappiamo che probabilmente neanche lui ci credeva.

Garcia deve fare bene, può fare bene anche non vincendo lo scudetto. Come non lo vinse Spalletti al primo anno, ma mostrando una crescita ed una base di lavoro. Anche perché adesso c’è più equilibrio ogni anno nel calcio italiano".