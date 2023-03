Del Piero su Kvara: "Oltre alle capacità tecniche mostra il desiderio"

Presente negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia.

Alessandro Del Piero ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia: "Credo che al di là delle capacità tecniche questo ragazzo dimostra una cosa che è fondamentale: il desiderio. C'è tanta passione in quel con l'Atalanta, una voglia di cercare quel qualcosa in più che ha. E lo fa in maniera naturale, la cosa bella è questa.

E’ in un momento di forma straordinaria, lo si vede anche da come scocca il tiro, forte senza cercare fronzoli. Secondo me lui ha pensato davvero poco, il campo gli ha detto di fare quelle cose e lui ha capacità fisiche e tecniche di poterle fare con velocità e desiderio. Dal suo modo di giocare traspare la voglia di primeggiare e sacrificarsi, di mettersi in mostra e in gioco, lo sta facendo alla grande in una squadra che oggi è bella da vedere”.