Del Piero sull'ex compagno Sousa al Napoli: "Sarei felice, ragazzo d'oro e grande tecnico"

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions League: “Paulo Sousa al Napoli? Sarà un derby stellare tra Napoli e Salernitana il prossimo anno se questo dovesse accadere, nel senso che Paulo ha fatto così bene a Salerno. Sono felice per lui, che è un ragazzo d’oro, e come allenatore ha dimostrato in più di un’occasione di fare molto bene. Io credo che il Napoli sarà ancora un rebus per almeno un’altra settimana, poi magari De Laurentiis ci toglierà tutti questi dubbi e annuncerà domani mattina il nuovo allenatore anche all’insaputa dello stesso tecnico”.