Delio Rossi elogia Spalletti: "Vi dico in cosa è uno dei pochissimi allenatori in Italia"

L’allenatore Delio Rossi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

L’allenatore Delio Rossi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: " Differenze tra il 4-3-3 di Sarri e quello di Spalletti? Il modulo è una rappresentazione dei giocatori che vanno in campo. Poi ognuno lo interpreta alla sua maniera. Spalletti tiene in considerazione l'uomo, Sarri invece prima la palla. Il possesso palla è fine a se stesso. La sua funzione è quella di creare spazio, superare delle linee e quindi avvicinarti all'area avversaria con pericolosità. Io preferisco un calcio più verticale. Il possesso palla ha senso nel momento in cui hai la partita in cassaforte e la vuoi gestire.

Credo che Kim sia meno forte di Koulibaly ma più affidabile. Un livello così alto di calcio, come quello che sta esprimendo il Napoli, era auspicabile ma non preventivabile. Il plauso va fatto alla società che ha sostituito certi giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, come Mertens, Insigne o Koulibaly. Bravo anche Spalletti che è uno dei pochi allenatori in grado di migliorare i giocatori ed ha la dote di adattare il suo calcio alle caratteristiche dei giocatori. Stasera la Lazio potrebbe fermare il Napoli; ha le caratteristiche per farlo. La squadra di Sarri va in difficoltà quando trova delle squadre chiuse e quindi fa fatica non avendo grandissimi giocatori nell'uno contro uno, a differenza di alcuni interpreti del Napoli. Credo che stasera la Lazio farà una grande partita e sarà un bel match».