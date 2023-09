Delio Rossi: “Per un certo tipo di calcio il Napoli ha bisogno di qualità in difesa”

"Con la Lazio è anche stata una partita che si è messa in una certa maniera, se avesse segnato prima il Napoli ci sarebbe stata un altro tipo di gara".

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Delio Rossi: "La Lazio è stata consapevole della forza del Napoli e non è andata a pressarlo alto. Si è arretrata di 15 metri e non gli ha lasciato spazio. Il Napoli ha avuto occasioni e fino al 20’ meritava il vantaggio, dopo il gol del ‘mago’ Luis Alberto il Napoli è andato in difficoltà col passare dei minuti. Nel secondo tempo è peggiorato ed è venuta fuori la cattiva condizione fisica di alcuni giocatori.

Problemi di linea in difesa? Dipende da quello che vuole l’allenatore, nel mio modo di giocare lascio sempre i difensori centrali da schermo davanti alla difesa. Oltre alle valutazioni ci vuole la qualità dei giocatori, per rischiare l’uno contro uno devi anche avere difensori in grado di recuperare sui 40 metri. Con la Lazio è anche stata una partita che si è messa in una certa maniera, se avesse segnato prima il Napoli ci sarebbe stata un altro tipo di gara. Bisogna evitare i confronti con l’anno scorso, se no si rischia solo di farsi del male”.