Delneri su Garcia: "Non è facile dimenticare scudetto dopo 33 anni con gioco spettacolare"

“Garcia ha solo bisogno di tempo”. Gigi Delneri è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Ho visto bene il Napoli nelle prime due gare, nella terza bisogna fare i complimenti alla Lazio. Agli azzurri mancano forse i gol delle punte, hanno cambiato allenatore, ma bisogna anche dire che da Campioni d’Italia vengono affrontati con maggiore attenzione e stimoli dagli avversari.

I paragoni Spalletti-Garcia? Vincere dopo 33 anni, giocando peraltro un calcio spettacolare, non è facile da dimenticare, mi sembra evidente, i giocatori e l’ambiente erano abituati ad avere un condottiero che ora è diverso ed ha, peraltro, nuove metodologie di lavoro. Nel Napoli è cambiato forse l’approccio, secondo me è anche normale che si facciano certe differenze, vincere come ha fatto Luciano non è semplice.

Ho notato un senso del gioco forse più verticale, si gioca piu lungo cercando Osimhen, Spalletti ha fatto gol sia con il fraseggio che con il lancio verticale, ora si cerca più la punta ma al di là dell’organizzazione è chiaro che i cambiamenti hanno sempre bisogno di un tempo di adattamento, Garcia non è Spalletti e gli va dato il tempo di lavorare serenamente. Oltretutto, lo scorso anno si è partiti con un concetto di outsider, il Napoli aveva perso giocatori importanti ed in campo gli avversari lo affrontavano diversamente, alla pari, ora un anno dopo il Napoli è la squadra da battere, ci si mette più attenzione contro i Campioni d’Italia".