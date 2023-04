Delusione Chelsea, Koulibaly: "Dura spostarsi e cambiare tutto dopo 8 anni a Napoli"

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato anche del suo addio al Napoli in un'intervista al Times.

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato anche del suo addio al Napoli in un'intervista al Times: "So di non essere ancora al 100%, ma penso che sto arrivando al mio livello. Il Chelsea mi ha dimostrato fiducia nell'ingaggiarmi e io voglio ripagarli restando in questo club per tanti anni. Questo non è l'anno che il Chelsea si aspettava, ma a volte quando hai grandi cambiamenti, nuovi proprietari e metà della squadra è nuova, tutti devono adattarsi. Tutti noi sappiamo quanto sia grande l'ambizione qui e lavoreremo per riconquistare la fiducia dei nostri sostenitori.