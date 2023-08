Demme, l'ex compagno di squadra: "E' il pezzo di puzzle che manca all'Hertha"

Diego Demme sembra essere sempre più vicino all'Herta Berlino.

Diego Demme sembra essere sempre più vicino all'Herta Berlino. Sul possibile ritorno in Germania del centrocampista del Napoli, si è espresso ai microfoni di Sportbild Davie Selke, ex compagno dell'italo-tedesco ai tempi del Lipsia: "Diego può essere il pezzo del puzzle che manca all'Hertha. È un calciatore incredibilmente bravo, un aspirapolvere davanti alla difesa che può dirigere il gioco dalla sesta posizione. Gioca le palle mortali verso l'alto.

Ed è molto esperto, ha già visto quasi tutto. Al Lipsia sembrava spesso che, vista tutta la concorrenza, non avrebbe più avuto un posto in squadra. Ma alla fine ha sempre giocato. È duro e resistente. Non è un oratore, ma è potente ed ha un linguaggio del corpo chiaro in campo ed è anche un professionista assoluto".