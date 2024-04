Dendoncker: "Napoli straordinaria, qui c'è forte passione. Sul mio idolo..."

Leander Dendoncker, centrocampista del Napoli, appena 21' in campo, già fuori dalla lista Uefa, prossimo al ritorno all'Aston Villa

Leander Dendoncker, centrocampista del Napoli, appena 21' in campo, già fuori dalla lista Uefa, prossimo al ritorno all'Aston Villa essendo arrivato a gennaio solo in prestito, ha parlato ai canali ufficiali del club. "La città è famosa e straordinaria. Chi vive qui ha una forte passione per la vita e per il calcio. Sono un giocatore fisico, ma so anche recuperare palla e spingermi in avanti per aiutare gli attaccanti. Mi ispiro Busquets. Penso in particolare a quando era ancora al Barcellona. Ho giocato cinque anni in Premier League, seguo ancora quel campionato, in particolare l'Aston Villa, perché ci ho giocato".