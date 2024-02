Dendoncker out dalla lista Champions, Varriale: “Che è stato preso a fare? Non ha senso”

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli è obbligato a vincere con il Verona, ma in questo momento i problemi degli azzurri più che in campo sono fuori. Leggo molte critiche sull’esclusione dalla lista Champions di Zielinski, ma il discorso più grave da sottolineare è la vicenda Dendoncker. E’ stato acquistato questo giocatore che dovrebbe coprire il buco del centrale difensivo e del centrocampista muscolare e poi non è stato inserito in lista Champions. Allora che è stato preso a fare? Non ha senso”.