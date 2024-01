Denis fa chiarezza: "Lavezzi? Dette tante falsità, sono stato con lui due settimane fa"

L’ex attaccante di Napoli ed Atalanta German Denis è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex attaccante di Napoli ed Atalanta German Denis è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Simeone meriterebbe di giocare dal primo minuto, perché ha bisogno di spazio già da un po’. Mi auguro per lui di poter essere decisivo e trascinare il Napoli alla finale di Supercoppa. Si sapeva che non sarebbe stato facile mantenere il livello dell’anno scorso, perché la barra era alta visto il lavoro molto importante di Spalletti. Ora le idee sono diverse, perché non c’è più la squadra dell’anno scorso e bisogna ritrovare gli equilibri per ritornare ad esprimere un buon calcio. Mazzarri ha grande esperienza e sa come lavorare in questi momenti, sono sicuro che saprà rimettere il Napoli in carreggiata come tutti i tifosi azzurri si meritano.

Lavezzi? Sono stato con lui in Argentina due settimane fa, e ha solo bisogno di recuperare e stare un po’ con la famiglia, recuperare i suoi equilibri. Sul Pocho sono state dette tante falsità, lui è una bella persona ed è in salute: saprà rialzarsi con il suo carattere, perché è un ragazzo intelligente. Piano piano verranno fuori le sue qualità e ritornerà alla grande, la sua famiglia gli sta vicino e lui ha bisogno proprio delle persone che gli vogliono bene”.