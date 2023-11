Denis: "Napoli svantaggiato contro l'Atalanta. Per Mazzarri c'è stato un problema"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Denis, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino soffermandosi anche sulla trasferta che vedrà il Napoli impegnato a Bergamo contro l'Atalanta: "Non sarà certo una passeggiata. Onestamente devo ammettere che in questo momento vedo svantaggiato proprio il Napoli. La sosta non ha permesso a Mazzarri di allenare tutta la squadra, complici gli impegni dei tanti nazionali. L’Atalanta invece è in salute e ha recuperato pure qualche giocatore.

Sarà sicuramente una partita dura e difficile, una trasferta insidiosa insomma. Ma non dimentichiamoci che il Napoli è sempre il Napoli. Mazzarri poi è bravo a preparare queste partite".