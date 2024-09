Denis: "Napoli unica alternativa a Inter e Juve. Lukaku? Ora marcarlo è più difficile"

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Subito chiamato in causa si è presentato con un gol importantissimo. A Cagliari contro Nicola sarà dura, perché l’allenatore dei sardi spesso e volentieri sa preparare bene le partite senza dare troppi vantaggi agli avversari. Nicola gioca un buon calcio e forse ha preso anche qualche idea di Conte per mettere in difficoltà gli avversari. Ma il Napoli visto nelle ultime due gare deve andare a Cagliari e portarsi a casa i tre punti. Marcare Lukaku non è facile, un attaccante col fisico importante e tecnicamente bravo. Per i difensori adesso col VAR è ancora più difficile, perché appena in area tocchi qualcuno può starci un calcio di rigore.

Conte? Può provare a lottare per lo scudetto, certamente, ha una rosa interessante ed un allenatore che è abituato a stare davanti. Ma abbiamo visto un’Inter in grande forma, l’ho vista da vicino contro l’Atalanta, gioca in maniera fisica ed ordinata. Poi non dimentichiamo anche la Juventus che ha cambiato tanto ma che ha già una sua fisionomia e mentalità”.