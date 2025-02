Denis tranquillizza tutti: "Ho sentito Lavezzi, sta bene. Forse verrà a Napoli"

German Denis, ex attaccante del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Tra i temi trattati anche la sua amicizia con Lavezzi: “In questo momento nel Napoli schiererei due punte, Raspadori o Simeone insieme a Lukaku. Manca un giocatore che salta l’uomo. Il VAR? Si poteva tranquillamente verificare ciò che è successo in Inter-Fiorentina, la palla è uscita di tanto. Ormai ci sarà questa polemica. Il quarto uomo non è lì solo per verificare se gli allenatori escono dall’area tecnica, è una situazione che si poteva vedere subito.

Retegui all’inizio pensavo facesse un po’ fatica con Gasperini, ma subito si è fatto trovare pronto. Gasp è un talento, tira fuori il meglio da ogni giocatrice. Retegui è un attaccante completo, lavora in fase di possesso e di non possesso. Lukaku mi piace tantissimo, perché lavora tanto per la squadra. Tante volte si trova di spalle alla porta e non è semplice, a volte si trova un po' da solo tra i difensori, ma fa questo bel lavoro di sponda per gli altri.

Un rimpianto? Quello che ho fatto all’Atalanta mi sarebbe piaciuto farlo al Napoli, ma forse non ho avuto possibilità e spazio giusto. Ma non è che la domenica fai gol e poi puoi staccare la spina, magari è mancata continuità. Il rimpianto è che potevo rimanere e fare un po’ di più. Sento il Pocho Lavezzi ogni tanto, sta bene, sta molto meglio. Forse in estate viene in Italia, vediamo se riesco a prenderlo così da andare a Napoli a fare un giro. Di Natale più forte di Del Piero e Totti negli ultimi 16 metri? Sì, è uno degli attaccanti più forti che abbia mai visto. Sono giocatori diversi, diciamo che Di Natale era più finalizzatore”.