Designatore Rocchi: "Di Bello ha superato l'errore di Juve-Bologna. In campo quanto prima"

A parlare è direttamente il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, nel corso del Memorial Vincenzo Orlandini, tenutosi a Roma in Campidoglio.

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato a Radio Serie A toccando anche il tema legato all'arbitro Di Bello dopo le polemiche di Juventus-Bologna: "Quando un arbitro sbaglia la prima cosa è stargli vicino, ma il miglior modo per recuperarlo è mandarlo in campo il prima possibile. Con Di Bello ho già parlato e mi sembra che abbia superato il problema, poi è chiaro che le scorie rimangono perché il primo ad essere critico con se stesso è l'arbitro. Tutti abbiamo sbagliato, ma ci vuole il diritto anche di sbagliare. È chiaro che è difficile spiegare l'errore, ma non ho ricevuto alcuna pressione per tenerlo fuori. Gli stessi allenatori mi hanno detto che ho fatto bene".

Quindi il ragionamento di Rocchi prosegue: "Il prossimo tabù da abbattere è che venga premiato un arbitro come migliore in campo. Sarebbe una cosa bellissima. Mi piacerebbe molto perché sarebbe un riconoscimento alla categoria e alla nostra professionalità. L'immagine dell'arbitro non è mai posta in modo positivo. E' giusto che facciamo notizia quando facciamo male ma è giusto che accada anche quando facciamo bene".

Perché solo una donna nella squadra arbitrale?

"Dipende dalle ragazze. Se arrivano tutte come Sole (Maria Sole Ferrieri Caputi) ne potremmo avere dieci. Sole è preparatissima, si è inserita nel gruppo in maniera straordinaria, averne di risorse così. Ha arbitrato Fiorentina-Lecce, e Firenze non è un campo semplice, e vederla per le persone era normale. Ormai anche questa mentalità è stata superata".

Il tema del razzismo?

"Le persone che vanno allo stadio devono sapere che non c'è spazio per il razzismo nella società, figuriamoci in un posto dove ci si va per divertirsi. Siamo prontissimi a sospendere le partite. Ho chiesto a calciatori e allenatori di darci una mano perché gli arbitri sono concentrati sulla partita e magari non sentono".