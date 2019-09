Dg Brescia: "Giusta la scelta di trattenere Tonali. Arbitraggio di ieri? Non commento il labiale di Balotelli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Cardinaletti, DG Brescia: “Le caratteristiche del Brescia hanno a che fare con la solidità di un gruppo, mi sembra importante che venga colto il significato di questa scelta di Mario, quanto questa sua scelta si inserisce perfettamente nell'ambito del percorso che, piano piano con molta convinzione, il Brescia sta cercando di fare. La storia recente è stata difficile, con l'arrivo del presidente Cellino possiamo dire che il percorso storico ha preso la sua via ed è stata una grande abilità quella di arrivare in una città e riprendere il filo conduttore passato.



Giovani del Brescia? Ci sono giovani interessanti, credo si possano fare altri nomi. Sono tutti importanti, di grandissimo potenziale. Roberto Mancini, mi ha confessato che avrebbe voluto altri ragazzi oltre Tonali. Ci onoriamo di portare avanti questo vivaio.



Tonali? In questo momento, posso solamente dire che noi lo abbiamo trattenuto a Brescia nella convinzione che il ragazzo operasse nel suo bene e in quello della società. Senza dubbio, ogni partita che il ragazzo gioca, c'è un'evidente crescita anche dal punto di vista di personalità e non fa altro confermare che l'idea del presidente Cellino, di farlo maturare a Brescia era un'idea giusta.



Labiale Balotelli? Non commento il labiale di balotelli, questo rientra nella normale amministrazione di una gara, oggi viene posto all'attenzione. Se uno strappasse labiali di altri 22 giocatori in campo, troverebbe comunque uno spunto del genere.



Trattamenti diversi nell'arbitraggio? Che uno ci creda o no, io conto che sia tutto basato sull'uguaglianza. Sono convinto sia così e perché questo possa avvenire, dobbiamo crederci ed avere fiducia. Sono convinto che il Brescia quest'anno vorrà raggiungere gli obiettivi prefissati, al di là del resto"