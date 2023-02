Dg Cremonese: "Il Napoli vincerà lo Scudetto a mani basse, ma a volte l'ultima può fare sorprese..."

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi non abbiamo mai vinto e prima o poi dovremo vincerla. Ma il Napoli è forte. Io ho già detto che vincerà lo Scudetto a mani basse, lo ribadisco perché la squadra è fortissima, ha gli attaccanti più forti d'Europa. Io spero che non vinca contro la Cremonese. A volte anche il fanalino di coda può regalare una sorpresa.