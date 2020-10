Dg Sassuolo attacca: "Juve-Napoli? Esiste un protocollo, ma qui ognuno fa quel che vuole..."

"Purtroppo per il mondo del calcio, ieri abbiamo dato un’immagine negativa, all’Italia e all’estero, ricadendo nei nostri soliti difetti". Giovanni Carnevali, dg e ad del Sassuolo, commenta così la mancata disputa di Juventus-Napoli, ospite de La Politica nel Pallone sul GR: "Non entro nel merito, so solo che esiste un protocollo della Figc approvato dal Cts con delle norme chiare: sarebbe stato giusto far sì che questa partita si fosse disputata. Purtroppo ognuno fa quel che vuole, viviamo in un paese surreale.

Abbiamo fatto un’impresa eccezionale e dei sacrifici per concludere lo scorso campionato e ci siamo riusciti grazie all’unione delle società e di chi ci lavora. Abbiamo ridotto dei danni importanti ma non siamo partiti bene in questo campionato: alcune squadre hanno iniziato tardi, poi ieri c’è stata la sospensione di una partita. Sappiamo che il momento è difficile ma dobbiamo convivere con questo virus e portare avanti il calcio, che è una delle aziende più importanti del paese”.