Di Campli: "Al Napoli manca solo il risultato sportivo. Il Cagliari non può impensierire gli azzurri"

A Si Gonfia La Rete è intervenuto Donato Di Campli procuratore tra gli altri di Cacciatore del Cagliari: “A Napoli sanno fare bene i conti manca solo il risultato sportivo. Pian piano si sta riducendo il gap tra Napoli, Inter e Juventus, sarà sicuramente un campionato pìù avvincente rispetto al passato.

Cagliari? Il Cagliari mi ha impressionato ma non può impensierire gli azzurri. Se il Napoli perde punti con la squadra sarda è giusto che non vinca il campionato.

Napoli? Il Napoli ha gli uomini per cambiare la partita in qualsiasi momento, ha giocatori importantissimi che hanno grande qualità e ti possono cambiare la partita da un momento all'altro.



Orsolini? Il Napoli ci è andato molto vicino, Orsolini sta facendo la sua strada con molta umiltà, deve rimanere con i piedi per terra”.