Di Canio boccia Icardi: "Ma davvero Ancelotti lo voleva? Fa gol solo su cross dal fondo..."

Nella sua intervista al Il Mattino, Paolo Di Canio insinua diversi dubbi sull'effettiva utilità di Icardi per il modo di giocare del Napoli. L'argentino, a lungo obiettivo degli azzurri, è poi finito al PSG: "Ma sul serio Carlo voleva uno come lui, incapace di chiedere scusa ai compagni per le parole della moglie-manager? Poi Maurito fa gol solo su traversone da fondo del campo. Per il resto non sa fare nulla di quello che si chiede ad un attaccante moderno. Non mi stupisce sia andato al PSG, che è l'approdo naturale per i campioni senza disciplina".