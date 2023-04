Di Canio: “E’ mancato Osimhen, ma il Milan mi ha sorpreso: strategia tattica eccezionale”

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a Sky Sport su Napoli-Milan

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a Sky Sport su Napoli-Milan: "È stato sorprendente il Milan, perché dopo 15 giorni di sosta vedere questa intensità, questa abnegazione, questa determinazione... Strategia tattica eccezionale: Pioli ha fatto delle scelte come i raddoppi su Kvara sì e non quelli su Politano, devastanti in mezzo al campo con Anguissa, Lobotka e Zielinski che sono stati troppo leziosi.