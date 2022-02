Di Canio: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Napoli nelle prossime due gare"

GIOVANILI COLPO PER LE GIOVANILI: DAL BARI ARRIVA IL 2005 LORUSSO, BRUCIATA LA JUVENTUS Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. LE ALTRE DI A TORINO, BREMER HA RINNOVATO MA PER LA CESSIONE: DUE BIG CI PROVANO PER L'ESTATE Il rinnovo di Gleison Bremer fino al 2024 è stato chiaramente sottoscritto per arrivare a giugno con l'intento da parte del Torino di venderlo Il rinnovo di Gleison Bremer fino al 2024 è stato chiaramente sottoscritto per arrivare a giugno con l'intento da parte del Torino di venderlo