Di Canio: “La storia di Garcia con la squadra è iniziata male, c’è qualche problema interno”

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "La storia di Garcia con la sua squadra è iniziata male. Una squadra che si allunga e che non ha l’identità dello scorso anno. C’è qualche problema interno anche allo spogliatoio.

Quando fai la scelta legittima di oggi, con Kvaratskhelia tuo miglior giocatore, anche se pensi che sia un po’ stanco, una scelta anche per cambiare certi principi di gioco che fai anche con una certa libertà, autorevolezza e convinzione, è giuste che tu lo faccia. Poi, però, se non vinci te ne prendi la responsabilità. Soprattutto nel momento in cui sei molto criticato, non la sosta, ed in bilico".