Di Canio: "Lukaku da 4 col Como, non faceva mai salire il Napoli! Mica è assist il primo?"

vedi letture

L'ex attaccante e oggi opinionista Paolo Di Canio è intervenuto a Il Mattino per parlare della prova di Lukaku contro il Como e non solo: "Lukaku col Como? Voto? Sincero? 4. Poi lo so, per tutti è stato decisivo ma mica può essere considerato un assist quello per McTominay? Poi il mio giudizio è legato a quello che può e deve fare.

Se il Como ha pareggiato è perché lui non è mai riuscito a far salire il Napoli. Non credo che Antonio sia davvero contento della sua prova. Lukaku ormai gioca spalle alla porta, lontano dall’area, perde tanti palloni: io per i miei cross ho sempre avuto bisogno di gente avvelenata come Osimhen, uno che vende l’anima per segnare".