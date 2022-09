Di Canio: "Se Spalletti fa il miracolo di far sacrificare Ndombele, mi levo il cappello"

Paolo Di Canio ha rilasciato una intervista ai taccuini del quotidiano 'Il Mattino' e si è soffermato anche sull'inserimento di Tanguy Ndombele

TuttoNapoli.net

Paolo Di Canio ha rilasciato una intervista ai taccuini del quotidiano 'Il Mattino' e, analizzando il momento del Napoli, si è soffermato anche sull'inserimento nel gruppo partenopeo di Tanguy Ndombele, centrocampista arrivato in prestito dal Tottenham: "Dico solo una cosa: se Spalletti fa il miracolo con lui mi levo il cappello e gli faccio i complimenti. Per abitudine questo ragazzo non ha voglia di sacrificarsi senza palla. Non è un regista e al massimo può giocare mezzala che diventa trequartista. Non mi aspetto che Luciano lo faccia camminare sulle acque, ma se almeno lo facesse nuotare sarebbe un successo clamoroso".