Di Canio su Garcia: "Raccontano che a fine allenamento filava via per godersi la città"

"Si è rotto subito il giocattolo e sono saltati tutti gli equilibri tattici di Spalletti. Garcia non doveva avere quell’atteggiamento appena arrivato".

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, ai microfoni di Libero, parla della situazione di casa Napoli: "Si è rotto subito il giocattolo e sono saltati tutti gli equilibri tattici di Spalletti. Garcia non doveva avere quell’atteggiamento appena arrivato, soprattutto con Osimhen e Kvara. La sua storia con il Napoli è iniziata male e si è conclusa peggio. Un esempio? Raccontano che, finiti gli allenamenti, se la filava via, a godersi Napoli".

Infine qualche commento anche sulla Nazionale di Spalletti che ha centrato la qualificazione a Euro2024:

"Spalletti ct giusto? Assolutamente sì. È un animale da campo, sempre in tuta, sempre applicato. L’unico che poteva prendere in mano una nazionale orfana dell’allenatore a Ferragosto e qualificarla per gli Europei".