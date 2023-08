Di Francesco: "Napoli ha tutti di spessore, noi con tanti esordienti in A e diversi non titolari..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche dell'aspetto mentale

Come si tiene bassa la tensione nei ragazzi per non caricarli troppo?

"Secondo me vanno caricati a pallettoni. E' una grande opportunità per noi e dobbiamo sfruttarla al meglio. Se oggi dovessimo guardare le prospettive della gara di domani i numeri sono a favore del Napoli. Vedremo se domani avrà esordienti, per il resto sono tutti calciatori di spessore e con grande fame. Noi abbiamo dei ragazzi che esordiranno che l'anno scorso giocavano in serie minori e magari non titolari. Devono essere carichi domani e sapere che devono dare il massimo. La cosa più importante è darlo di squadra e non individualmente".