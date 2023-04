Di Francesco svela: "Ho analizzato il lavoro di Spalletti per due giorni a Castel Volturno"

"Non mi aspettavo che dominassero così il campionato, sono stati perfetti sul mercato".

L'allenatore Eusebio Di Francesco ha concesso una lunghissima intervista ad As, in cui ha parlato del suo passato, del presente da "disoccupato" e della voglia di tornare protagonista in futuro: "Studio il calcio e le lingue, ogni tanto faccio visita a un centro sportivo. L'ultimo è stato quello del Napoli, ho analizzato il lavoro di Spalletti per due giorni. Non mi aspettavo che dominassero così il campionato, sono stati perfetti sul mercato".

Ancelotti ancora al top: "È un highlander, lavora con perseveranza, tranquillità, sicurezza. Il suo miglior pregio, al di là della conoscenza calcistica, è che non lo vedi mai arrabbiato, trasmette consapevolezza della sua forza alla squadra. E nel Real fa la differenza".

Due anni senza panchina: "L'esperienza mi ha fatto crescere. Negli ultimi tre anni ho allenato per 30 partite totali: ci vuole più tempo, ma ci sono stati anche errori da parte mia e ho imparato".