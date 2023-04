Di Fusco: “Al Napoli manca l'esperienza Champions. Perché nessuno ha fatto fallo su Leao?”

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Canale 8

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Canale 8: “Meret? Mai discusso il suo valore, lui è un po' come il Napoli: dopo una partita così e così arriva una grande prova. Il tifo napoletano ti lega, i giocatori prima vivevano la città e questo li faceva sentire vicini alla squadra. Contro il Milan il pubblico ha fatto la propria parte, finalmente i tifosi si sono riavvicinati alla società e viceversa.

VAR non intervenuto sul fallo di Leao? Fin quando non si faranno sentire i collegamenti tra arbitri e VAR gli errori ci saranno sempre e comunque. Gli unici nel mondo del calcio che non parlano sono gli arbitri, perché? Sentire i colloqui sarebbe fondamentale. Se Marciniak avesse visto le immagini non avrebbe potuto non dare rigore. Magari è stato proprio l'arbitro a non voler andare al VAR, ha fatto il gesto della palla.

Gol del Milan? Perché nessuno ha fatto fallo su Leao? Di Lorenzo poteva fare di più, ci poteva stare anche il fallo tattico. Al Napoli manca l'esperienza Champions, cioè imparare dagli errori. E il grosso rimpianto è che la squadra non ha imparato dagli errori, commettendo lo stesso sbaglio, cioè la mancanza del fallo tattico. Ma questo non deve rovinare la stagione grandiosa del Napoli.

Maignan attualmente il più forte in Europa? Lo Scudetto dell'anno scorso è al 30% suo. Oggi è indubbiamente uno tra i migliori in Europa, se non il migliore. Meret si è riscattato alla grande dopo l’errore a Milano, martedì è stato il migliore in campo, ha fatto due parate importanti che hanno tenuto il Napoli in partita. Io ho una stima grande per lui, vedo che sta crescendo sempre di più. Spero che nei prossimi 2 anni diventerà un grande portiere, attualmente non lo è ma è un ottimo portiere. Gli serve ancora tempo.

L’errore di Kvaratskhelia? I rigori li sbagliava anche Diego, sono cose che possono capitare. Quale rigore tirato peggio ieri? Quello di Giroud è tirato peggio, Maignan si è dovuto impegnare di più per parare. Ai nostri tempi se ci fosse stato il VAR le partite sarebbero durare 5 ore, in Italia c'erano tanti campioni oltre a Maradona che venivano picchiati sempre.

Juventus? Io non butterei l'ipotesi di un punto, dovrebbero essere loro a vincere per forza per cercare una rimonta.

Napoli ridimensionato dopo le ultime partite? Fino a poco tempo fa mostravamo il calcio più bello d'Europa, quindi dalla simpatia si è passati all'antipatia. L'eliminazione dalla Champions League non può togliere l'enfasi alla stagione del Napoli. La squadra ha valide alternative in ogni ruolo dove ora ci sono gli infortunati, non vedo grandissimi problemi per Spalletti. Certo, se hai tutti a disposizione è sempre meglio".